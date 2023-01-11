NEVÜ ’de ’NEVÜ Eğitici Eğitimleri 23-1’ programı düzenlenecek

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVEMM) tarafından ’NEVÜ Eğitici Eğitimleri 23-1’ düzenlenecek.

09.06.2022 tarihli 2022.18.137 sayılı T.C. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Yönergesi’ne istinaden NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde akademik personele yönelik gerçekleştirilecek ’NEVÜ Eğitici Eğitimleri 23-1’ çerçevesinde eğitimlerin tamamına katılanlara katılım sertifikası verilecek.

Tüm NEVÜ akademik personelinin davetli olduğu ve alanında uzman 6 eğitimcinin konuşmacı olarak katılacağı eğitim etkinliği daha önceden olduğu gibi ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Üniversitede göreve yeni başlayan araştırma görevlileri ve doktor öğretim üyelerinin katılımlarının zorunlu olduğu NEVÜ Eğitici Eğitimleri 23-1 bünyesinde Doç. Dr. Faruk Bozdağ Gençlik Sorunları ve Eğitime Etkileri, Prof. Dr. Şükrü Bellibaş Akademik Yazma, Doç. Dr. Adnan Taşgın Güncel Pedagojik Yaklaşımlar, Dr. Serdar Tekin Eğitimde Etkili İletişim, Doç. Dr. Funda Nalbantoğlu Yılmaz Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Doç. Dr. Şeyhmus Aydoğdu Öğretim Teknolojileri temalı eğitim sunumları gerçekleştirecek.

“NEVÜ Eğitici Eğitimleri 23-1” programı 16-17 Ocak 2023 tarihleri arasında 2 gün sürecek.