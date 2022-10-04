NEVÜ ‘de ’Neşe Saçan Adamlar’ grubu büyük ilgi topladı

2005 yılında Japonya’da kurulan ve dünya çapında 33 ülkeyi gezen komedi performans grubu 3 Gaga Heads’in, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) performansı büyük ilgi topladı.

NEVÜ Japon Kültür Kulübü tarafından davet edilen ve 1000’den fazla sessiz performanslarıyla büyük ilgi toplayan 3 Gaga Heads, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda sahne aldı. NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Gonca Varoloğlu, bölüm hocaları ve öğrencilerin katıldığı gösteride grup, yalnızca sesiz hareketler ve kostümleri yoluyla yaptıkları gösteriyle çeşitli figürleri canlandırdı. Sergiledikleri canlı performansın bir kısmında seyirciyi de gösteriye katan grup ayrıca, çeşitli sürprizlerle seyircileri heyecanlandırdı. Gösteri sonunda seyirciden büyük alkış alan gruba kendilerini üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılı performanslarından dolayı tebrik eden NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, üniversite olarak öğrencilerin eğitimleri ile birlikte sosyo-kültürel olarak gelişimlerine büyük önem verdiklerini söyledi. Bu çerçevede Japon Kültür Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Öztürk, konuşmasının sonunda 3 Gaga Heads grubuna teşekkür belgesi takdiminde bulundu.

3 Gaga Heads, Türkiye turnesi çerçevesinde Nevşehir’den sonra Ankara, İstanbul, İzmir ve Pamukkale’de gösteriler gerçekleştirecek.