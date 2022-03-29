NEVÜ Benötesi Kadın Kulübü’nden Konya’ya kültür gezisi düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Benötesi Kadın Kulübü (BEKA) öğrencileri, Konya’ya kültür gezisi düzenledi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan gezi programı, öğrencilerin Aksaray Somuncu Baba Türbe ziyareti ile başladı. Öğrenciler ardından Konya Panorama Müzesi, Mevlâna Müzesi, İstiklal Harbi Şehitler Abidesi, 80 Binde Devr-i Âlem Parkı, Meram Bağları, Tarihi Bedesten Çarşısı, Alaaddin Tepesi gibi şehrin önemli merkezlerini ziyaret etti. NEVÜ’den otuz öğrencinin katıldığı gezi programda maneviyatıyla ünlü Konya ilini gezmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden öğrenciler, Benötesi Kadın Kulübü’ne teşekkür etti.

Sosyal ve kültürel alanda düzenledikleri her çalışmada üniversitenin desteği olduğunu vurgulayan Benötesi Kadın Kulübü Başkanı Hatice Nur Avcı, Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin ve üniversite yönetimine teşekkürlerini ifade etti.