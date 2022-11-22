NEVÜ Benötesi Kadın Kulübü Üyeleri Bolu Kültür Gezisinde

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Benötesi Kadın Kulübü (BEKÂ) tarafından, kulüp üyelerine yönelik Bolu Gezisi etkinliği düzenlendi.

Gezi programı, Abant gölü ve müzesiyle başladı. Akabinde Yedigöller, Gölcük Tabiat Parkı, Mudurnu, Göynük, Zafer Kulesi, Akşemseddin Hazretleri’nin Türbesi ve Taşhan gibi şehrin önemli merkezleri ziyaret edildi. Doğal güzellikleriyle, tarihi yapıları ve turistik alanlarıyla ünlü Bolu ilini gezmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden kulüp üyeleri, Benötesi Kadın Kulübü’ne teşekkür etti.

Benötesi Kadın Kulübü yönetim ekibi ise, gezi organizasyonlarının artarak devam edeceğini belirterek; sosyal-kültürel alanda düzenledikleri her çalışmada verdikleri katkı ve destekleri için NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’e ve üniversite yönetimine teşekkürlerini ifade ettiler.