NEVÜ Avrupa Üniversiteler Birliğine Tam Üye Oldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avrupa Üniversiteler Birliği (European University Association) EUA’ya tam üye oldu.

EUA’ya tam üyeliğin önemli olduğunu, üniversitenin uluslar arası antlaşmasına, gelişimine ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunacağını vurgulayan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in verdiği bilgilere göre; YÖK Başkanlığının verdiği destek mektubuyla Eylül 2021’de başvuru süreci tamamlanan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin üyeliği 29 Ekim 2021 tarihinde toplanan EUA Genel Kurulu’nda kabul edildi. 2001 yılında üniversitelerin katılımıyla Brüksel merkezli olarak kurulan, üye üniversitelerin dünya çapında görünürlüğünü arttıran ve üyelerine yükseköğretim ve araştırma üzerinde etkisi olan Avrupa politikalarının şekillendirilmesinde rol oynama fırsatı sunan EUA, 48 ülkede yaklaşık 900 üyeye sahip. Avrupa genelinde yükseköğretim kurumlarının bütünleşmesini sağlayarak Avrupa yükseköğretim ve araştırma alanlarının oluşmasını ve geliştirilmesini, üye üniversitelerin kalite gelişimini ve devamlılığını destekleyen ve Avrupa’daki üniversiteleri temsil eden en büyük ve kapsamlı organizasyonu niteliğinde olan Birlik, üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve yönetim süreçleri ile ilgili değerlendirmeler yaparak kalite düzeylerinin artırılması ve kalite sürekliliğinin sağlanmasını amaçlıyor.

Akademik dünyada tanınırlık kazandırdığı gibi, stratejik liderlik ve değişimi yönetme kapasitesi geliştirme noktasında destek vererek üniversitelerin kendilerini tanıma ve geliştirme fırsatı da sunan Avrupa Üniversiteler Birliği EUA, yönetim, Bologna süreci, çeşitlilik ve içerme, doktora eğitimi, istihdam edilebilirlik ve yeterlikler, enerji ve çevre, Erasmus+, yenilik ekosistemleri ve araştırma programları, açık bilim, kalite güvencesi, sürdürülebilir gelişme hedefleri ve geleceğin üniversiteleri gibi yükseköğretimi ilgilendiren birçok konuda üyeleriyle birlikte çalışıyor. Türkiye’den 54 üniversitenin üye olduğu EUA, üyelerine; diğer üniversitelerle rekabet gücünün artması, Avrupa Birliği (AB) çalışmalarına ulaşma/ortaklık ağlarına dâhil olma ve AB’de finansal destek bulma gibi hususlarda avantaj sağlıyor.