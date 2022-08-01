NEVÜ Antrenörlük Bölümü, Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı için özel yetenek sınavı ile 56 öğrenci alacak.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edecek olan NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne, genel kontenjan dahilinde 15 erkek 16 kadın, milli kontenjan dahilinde olimpik 3 erkek 3 kadın, milli kontenjan dahilinde olimpik olmayan 1 erkek ve 1 kadın, engelli aday kontenjanında 3 erkek 2 kadın, yabancı uyruklu olarak 6, spor tırmanışı, boks ve bocce kontenjanında ise 3’ü erkek ve 3’ü de kadın olmak üzere toplam 56 öğrenciyi özel yetenek sınavı ile kabul edecek.

Özel Yetenek Sınavı Sınav Takvimi

NEVÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü için adayların kayıt başvuruları, 15-28 Ağustos 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak http://aday.nevsehir.edu.tr adresi üzerinden alınacak. 30 Ağustos 2022 tarihinde sporcu özgeçmiş puanlarının açıklanması ile birlikte adaylar 31 Ağustos 2022 tarihinde NEVÜ Spor Merkezi’nde özel yetenek sınavına girecek olup, sınavın 30 Ağustos 2022 tarihinde bitmemesi halinde ise 01 Eylül 2022 tarihinde sınav devam edecek. 01 Eylül 2022 tarihinde saat 17:00’ye kadar sporcu özgeçmiş puanların itirazlarının alınması ve 02 Eylül 2022 tarihinde itirazların açıklanmasının ardından 05 Eylül 2022 tarihinde ise özel yetenek sınavı yerleştirme puanları açıklanacak.