NEVÜ akademisyenleri ’En İyi Uluslararası Makale Ödülü’ aldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile NEVÜ Kapadokya Jeolojik Miras ve Kaya Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim üyelerinin kaya düşmeleri ile ilgili makaleleri, Mühendislik Jeolojisi Derneği (MJD) tarafından ’En iyi uluslararası makale ödülü’ne layık görüldü.

Mühendislik Jeolojisi Derneği (MJD) tarafından 2014 yılından itibaren her yıl verilen ’Kemal Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülleri’ çerçevesinde ’Uluslararası Makale’ kategorisinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve NEVÜ Kapadokya Jeolojik Miras ve Kaya Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mutluhan Akın, Prof. Dr. İsmail Dinçer ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Orhan’ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından Q1 sınıfındaki ’Engineering Geology’ isimli uluslararası dergide 2021 yılında yayınlanan ’Akin, M., Dinçer, İ., Ok, A.Ö., Orhan, A., Akin, M.K., Topal, T., 2021. Assessment of the effectiveness of a rockfall ditch through 3-D probabilistic rockfall simulations and automated image processing, Engineering Geology 283, 106001, 1-17’ künyeli makaleleri en iyi uluslararası makale ödülüne layık görüldü. Mühendislik Jeolojisi Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra, çok sayıda araştırmacıların katılımıyla İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen ’Erguvanlı Semineri 2022’de ödüller sahiplerine verildi. NEVÜ Öğretim üyeleri adına ise en iyi uluslararası makale ödülü NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın’a takdim edildi.

Erguvanlı Semineri 2022 programı çerçevesinde ayrıca mühendislik jeolojisinin Türkiye’deki kurucuları arasında kabul edilen rahmetli Prof. Dr. Kemal Erguvanlı’nın mühendislik jeolojisi bilimine yapmış olduğu katkılar, çalışma arkadaşı Prof. Dr. S. Okay Eroskay tarafından sunulan seminerde anlatıldı.