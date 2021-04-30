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Nevşehirli atletler olimpik deneme yarışlarına katılacak

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, hafta sonu Mersin’de düzenlenecek olan Olimpik Deneme Yarışlarına katılacak. Atletler burada elde edecekleri derecelerle Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda temsil etmeyi hedefliyor.

NEVŞEHİR 30.04.2021, 12:51
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Nevşehirli atletler olimpik deneme yarışlarına katılacak

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, hafta sonu Mersin’de düzenlenecek olan Olimpik Deneme Yarışlarına katılacak. Atletler burada elde edecekleri derecelerle Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda temsil etmeyi hedefliyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Olimpik Deneme Yarışları 1-2 Mayıs tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilecek.

Yarışlar için bir süredir Milli Antrenör Hakan Köstekçi nezaretinde çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik Ve Spor Kulübü sporcuları hazırlıklarını tamamladı.

Müsabakalarda Umut Şahin, Musa Terzi, Ünal Yılmaz, Cengiz Özer Büyük Erkekler kategorisinde 400 ve 800 metre de, U20 Kategorisinde ise Nihatcan Topakkaya, Berkay Yıldırım, Fehmi Kahraman Müftüoğlu 400 metre ve 800 metre de yarışacaklar.

Yarışmada barajı geçen sporcular Türkiye Şampiyonası’na katılarak 2021 yılı içerisinde düzenlenecek olan uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak.
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