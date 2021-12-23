Nevşehir’in lezzetleri TVNEV ekranlarında

Nevşehir’in yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı ‘Şehrin Tadı’ adlı program her hafta Perşembe günü Emine Şimşek’in sunumuyla Nevşehir Belediyesine ait TVNEV ekranlarında yayınlanacak.

Nevşehir Belediyesi’nin web tv kanalı olan TVNEV ekranlarında Nevşehir’in yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı yeni bir program başlıyor. Emine Şimşek’in hazırlayıp sunduğu ve her hafta Perşembe günleri saat 15.30’da TVNEV’in sosyal medya hesaplarında yayınlanacak olan ‘Şehrin Tadı’ adlı programın ilk bölümü bugün ekranlara gelecek.

İlk bölümünde Nevşehir Tava’nın tanıtılacağı programın ilerleyen bölümlerinde Çömlekte Kuru Fasulye, Kapama, Ekşi Mayalı, Nevşehir Mantısı ve Ürgüp Köftesi gibi şehrin önemli lezzetleri yer alacak.