Nevşehir’in 14 projesine 10 milyon 970 bin 750 TL KOP desteği sağlandı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Nevşehir Valiliği arasında 2021 Yılı KOP Mali Destek Programları destek protokolü imzalandı.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında düzenlenen imza töreninde konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, kabul edilen projelerin Nevşehir’e büyük katkılar sağlayacağını ifade ederek, “Valiliğimiz öncülüğünde sunmuş olduğumuz projelerden 14 tanesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayı ile kabul edildi ve önümüzdeki günlerde çalışmaları başlayacak. İlimizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz projelerimizle 10 milyon 970 bin 750 TL kaynak ilimize gelecek. Bizler proje sayısını her geçen yıl arttırmak istiyoruz ve KOP desteği ile de devam edeceğini düşünüyoruz. Her bir proje bizim için önemli. Bu anlamda projeleri hazırlamada emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve projelerin ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin de iller arasındaki gelişmişlik seviyesinin en aza indirgemek ve bölge halkının gelir seviyesini artırarak yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla 2016 yılında Nevşehir’in KOP Destekleme Bölgesine alındığını ifade etti. Konuşmaların ardından Vali Becel ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Şahin tarafından protokol imzaladı.

İmzalanan protokol kapsamında; “7 milyon 57 bin lira ile 1 adet Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı, 636 bin lira ile 2 adet Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı, 1 milyon 258 bin 750 lira ile 8 adet KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi, 370 bin lira ile 1 adet KOP bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi, 449 bin lira ile 1 adet Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP), 1 milyon 200 bin lira ile 1 adet Mustafapaşa Turizm Uygulamaları Projesi desteklenmiş oldu.

Bugüne kadar Nevşehir’e Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri kapsamında 81 projede 67 milyon Türk Lirası mali destek sağlandı.