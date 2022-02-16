Nevşehir’e 12 yeni park kazandırılacak

Nevşehir Belediyesi, 2021 yılında ulaşımdan çevreye, spordan altyapıya kadar birçok alanda milyonlarca liralık yatırım ile kente 9 yeni park kazandırdı. 2022 yılında da 12 yeni park ve 8 basketbol, futbol ve voleybol sahasını hizmete açılacak.

Nevşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Nevşehir Belediyesi tarihinin en büyük altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra mahallelere nefes aldıracak, ailelerin vakit geçirebilecekleri ve çocukların güvenle oynayabilecekleri yeni parkların yapımında da bir rekora imza attı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılı içerisinde 15 Temmuz Mahallesi, M.Akif Ersoy Mahallesi, Sümer Mahallesi, Cevher Dudayev Mahallesi, Bekdik Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi ve Cami Cedit Mahallesi’ne 9 yeni park kazandırdı. Yeni yapılan parkların içerisinde yüzlerce fidanı toprakla buluşturan ve çocuklar için güvenli oyun alanları ile birlikte yürüyüş yolları yapan belediye ekipleri ayrıca vatandaşların spor yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla spor kondisyon aletlerinin de montajını gerçekleştirdi.

Mevcut parkların yenilenmesi konusunda da büyük gayret gösteren belediye ekipleri yıl içerisinde 12 parkta yenileme çalışmasını tamamladı. Kent mobilyaları ve çocuk oyun alanları yıpranan parkları baştan sona yenileyerek yeşil alanlarının bakımını yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaptığı peyzaj çalışmaları ile de parkların çehresini değiştirdi. Nevşehir Belediyesi ayrıca geçtiğimiz yıl kentin çeşitli mahallelerinde çok sayıda semt sahasını hizmete sundu. Suni çim futbol ve voleybol sahaları ile gençleri sporla buluşturan Nevşehir Belediyesi, 2022 yılında da Nevşehir’e çok sayıda yeni park ve spor alanları kazandırmayı hedefliyor. Belediye ekipleri yıl içerisinde farklı mahallelerde 12 yeni park yapımı hedeflerken 12 parkta da yenileme çalışması gerçekleştirecek.

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde mahallelere yapılacak olan semt sahalarının haricinde 8 adet futbol, voleybol ve basketbol sahası yapılacak.