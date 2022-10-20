Nevşehir’de ’zirai don’ uyarısı

Nevşehir’de hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle zirai don uyarısı yapıldı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Cuma günü ve hafta sonu zirai don olayına karşı vatandaşlar uyarıldı. Yapılan yazılı açıklamada; “Cuma ve hafta sonu hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde, Nevşehir il genelinde hafif zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle ve bahçe tarımı ile uğraşan üreticilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca; oluşması muhtemel risklere (don olayı) karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.