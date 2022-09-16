Nevşehir’de yollar, fen sanat kurallarına uygunluk tespitinde

Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl sıcak asfalt çalışması yapılan yollarda, ihale şartnamesi gereği kesin kabul öncesinde fen sanat kurallarına uygun olmayan bölümler yüklenici firmaya yeniden yaptırılıyor.

Çalışmalarda tüm masraflar yüklenici firmalar tarafından karşılanıyor. Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ihale sonrasında ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından sıcak asfalt çalışması yapılan tüm yollarda Fen İşleri Müdürlüğü kesin kabul öncesi kontrollerini sürdürüyor. Teknik personeller tarafından hem sahada hem de laboratuvar ortamında gerçekleştirilen kontrollerde asfaltın teknik şartnameye uygun olup olmadığı, yer yüz aşımı meydana gelip gelmediği ve fen sanat kurallarına uygunluğu test ediliyor. Fen işleri Müdürlüğü ekiplerince son olarak 80. Yıl Bulvarı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ve Nursultan Nazarbayev Caddesi’nde yapılan kontrollerde bu bölgelerdeki yolun bazı bölümlerinin fen sanat kurallarına uymadığı ve teknik şartnameyi sağlamadığı belirlendi. Yapılan tespit sonrasında sıcak asfalt çalışmasını gerçekleştiren firma tarafından bu alanlarda freze çalışması yapılarak yeniden sıcak asfalt serildi. Yapılan çalışmanın tüm maliyeti yüklenici firma tarafından karşılandı ve Nevşehir Belediyesi tarafından firmaya herhangi bir ödeme yapılmadı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, şehrin farklı mahallelerinde gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları sırasında ve sonrasında yüklenici firma tarafından serimi gerçekleştirilen sıcak asfaltın ihale şartnamesine uygunluğu ve kalitesinin teknik personellerce sürekli olarak kontrol edilerek, uygun bulunmayan çalışmaların kabul edilmediğini belirtti.

Kabulü yapılmayan çalışmalardan dolayı yüklenici firmalara herhangi bir ödeme yapılmadığını vurgulayan Savran, denetim ve kontrollerde her zaman kamu yararının gözetildiğini söyledi.