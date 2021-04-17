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Nevşehir’de "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim”

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacı ile 21 ekip 101 personelin katılımı ile "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim” gerçekleştirildi.

NEVŞEHİR 17.04.2021, 20:38
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Nevşehir’de "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim”

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacı ile 21 ekip 101 personelin katılımı ile "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim” gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 17 iş yeri, 865 şahsın HES kodu sorgulaması, 32 ticari taksi,7 otobüs, 687 adet diğer araç kontrol edilirken 497 şahsın sorgulaması yapıldı. Maske kullanma zorunluluğuna uymadığı gerekçesiyle 2, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 24 şahsa cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sonrasında arama kararı bulunan 2 şahıs yakalanırken karantina şartlarını ihlal eden 1 kişi yakalanarak Nevşehir öğrenci yurduna yerleştirildi.
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