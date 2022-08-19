Nevşehir’de yılın ilk 8 ayında 271 altyapı çalışması gerçekleşti

Nevşehir Belediyesi tarafından son iki yılda gerçekleştirilen dev altyapı yatırımları sayesinde su kesintilerinde ciddi bir düşüş yaşandı. İki yıl öncesine kadar yılda ortalama 600 olan arıza sayısı bu yılın ilk 8 ayında 271 olarak gerçekleşti.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, göreve gelmesinin ardından kentin en büyük sorunlarından biri olarak kabul edilen altyapı probleminin çözümü için ciddi bir altyapı hamlesi başlattı. Şehrin içme suyu hatlarında bulunan ve uzun yıllardır kullanılan eski asbestli içme suyu boruları nedeniyle yaşanan su kesintilerini önleyebilmek ve şehri Avrupa standartlarında modern ve sağlam bir altyapıya kavuşturabilmek için Nevşehir Belediyesi tarihinin en büyük ihaleleri gerçekleştirilirken 2021 yılında toplam 27 bin 725 metre içme suyu borusu yenilendi. Şehrin farklı mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla eski asbestli borular yerine yeni nesil polietilen borular döşeyen Nevşehir Belediyesi, ayrıca geçtiğimiz yıl 5 bin 430 metre kanalizasyon hattı yenilemesi yaparak 7 bin 100 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

“Belediye tarihinin en büyük altyapı yatırımı”

2021 yılında 39 bin 805 metre altyapı yenileme çalışması yaparak adeta rekor kıran Nevşehir Belediyesi, 2022 yılında da altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam etti. 2022 Yılı yatırım programı çerçevesinde 40 bin 790 metre içme suyu hattı yenileme, 9 bin 500 metre yağmur suyu hattı imalatı ve 9 bin 500 metre kanalizasyon hattı yenileme çalışması planlayan Nevşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri vasıtasıyla şu ana kadar yılın ilk 8 ayında 16 bin 51 metre içme suyu hattı yenileme çalışmasını tamamladı. Altyapı yenileme çalışmasını önümüzdeki aylarda da sürdürecek olan Nevşehir Belediyesi, yılsonuna kadar yapacağı çalışmalar ile birlikte şehrin en önemli problemlerinden birini büyük ölçüde çözmüş olacak. Son iki yılda milyonlarca lira harcayarak belediye tarihinin en büyük altyapı yatırımını gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında eski içme suyu borularından kaynaklanan su kesintilerini de ciddi oranda önlemiş oldu. Altyapı çalışmalarından önce yıllık ortalama 600 olan su arızası 2022 yılında 271 olarak gerçekleşti. İçme suyu altyapısının yenilendiği bölgelerde altyapıdan kaynaklı hiçbir arızanın meydana gelmemesi dikkat çekerken arızaların meydana geldiği tüm noktalarda ise eski asbestli boruların olduğu gözlendi.

“Çalışmalar sayesinde su kesintilerinde ciddi düşüş”

Altyapının zor, meşakkatli ve görünmeyen bir hizmet olmasına karşın şehrin en önemli sorunlarından birini çözmekte kararlı olduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bu konuda kendilerine her zaman destek veren, sabreden Nevşehir halkına teşekkür etti. “Nevşehir her şeyin en iyisine layık” diyen Savran, Nevşehir’in uzun yıllar altyapı problemi yaşamaması için bütün güçleriyle gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade etti. Başkan Savran; “Şehrimizde içme suyu kesintilerinin en önemli sebebi eski içme suyu hatlarıydı. Zamanla ekonomik ömrünü tamamlayan asbestli borulardan kaynaklı olarak özellikle yaz aylarında mahallelerimizde su kesintileri yaşanıyordu. Altyapı yenileme çalışma programımızı oluştururken öncelikle mahallelerimizde arızaların sık meydana geldiği noktaları tespit ettik. Buralara öncelik vererek geçtiğimiz yıldan itibaren ciddi bir yatırım gerçekleştirdik. Çok şükür bunun meyvelerini alıyoruz. Geçtiğimiz yıllara oranla su arızalarındaki düşüş yaptığımız işin ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Şehrin birçok mahallesinde halen devam eden altyapı yenileme çalışmalarında görev alan belediye personellerine özverili çalışmalarından dolayı da teşekkür eden Savran; “Bunlar gerçekten önemli yatırımlar, uzun yıllar ihtiyacı karşılayan yatırımlar. Biz altyapımızı önemsiyoruz. Çalışma yaptığımız bölgelerde sadece içme suyu hatlarını yenilemekle kalmıyor kanalizasyon hatlarını da yeniliyoruz. Ayrıca yağmur suyu drenaj hatlarının da imalatını gerçekleştirerek oluşabilecek su baskını risklerini de ortadan kaldırıyoruz. Biz bunları yaparken bir daha aynı bölgelerde kazı çalışması olmasın diye elektrik, doğalgaz, internet ve telefon hatlarının da bakım ve yenileme çalışmasının gerçekleşmesini sağlıyoruz. Göreve geldiğimizden bugüne mahallelerimizde vatandaşlarımızın rahatı, konforu ve sağlıklı yaşamı için altyapımızı yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın vermiş olduğu destek ve gösterdikleri sabır noktasında biz de azimli, cesaretli bir şekilde yatırımlarımızı yapıyoruz. Çalışma alanlarında sabahın erken saatlerinde görev alan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar büyük bir özveriyle çalışan personellerimize de teşekkür ediyorum. Bizler bu kararlılıkla şehrin altyapı problemini tamamen çözmek için kararlıyız” ifadelerini kullandı.