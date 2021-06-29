Nevşehir’de yaz spor okulları açılış töreni düzenlendi

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz spor okulları çeşitli gösterilerin düzenlendiği program ile açılış töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz spor okulları açılış töreni Damat İbrahim Paşa Spor salonunda düzenlenen program ile açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, “Bugün Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak açılışı yapılacak olan spor okullarımızın ilimiz gençlerine ve sporcularına hayırlı olmasını diliyorum. İl merkezimizde toplam 21 farklı branşta Antrenörlerimiz eşliğinde açılacak olan spor okullarımız aynı zamanda ilçelerimizde de açılacaktır. Konuyla ilgili ekibimizle uzun zamandır titizlikle yaptığımız çalışmalar neticesinde hedefimiz çok daha fazla gencimize çok daha fazla sporcumuza ve genelinde çok daha fazla vatandaşımıza ulaşıp devletimizin bu büyük imkanlarını onların istifadesine sunmaktır. Malum bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyayı etkisine alan bir pandemi süreciyle mücadele edilmektedir. Bu süreçte okullarımız genellikle kapalı kalmış süreç uzaktan eğitimle devam ettirilmiştir. Dolayısıyla çocuklarımız normal ortamlarından uzak kalıp evlerine kapanmak zorunda kalmış bu süreç çocuklarımızı ve tüm vatandaşlarımızı olumsuz etkilemiş çeşitli teknolojik bağımlılıkların insanlar üzerindeki etkisi daha fazla artmıştır. İşte bugün açılışını yaptığımız bu spor okullarımız sayesinde çocuklarımız ve vatandaşlarımızın pandeminin olumsuz yansımalarından kurtulması hem fiziksel hem zihinsel he de ruhsal anlamda gelişimlerine katkı sağlamalarını amaçlamaktayız. Bu vesileyle spor okullarımızın ilimize spocularımıza ve tüm paydaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyor hepinize şahsım ve kurumum adına saygılar sunuyorum” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir’in konuşmasının ardından ise öğrenciler tarafından zeybek gösterisi, jimnastik ve taekwondo gösterileri yapıldı.

Nevşehir’de açılışı düzenlenen yaz spor okullarında, Atletizm, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Dağcılık, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Karate, Masa Tenisi, Okçuluk, Özel Sporcular, Satranç, Su Topu, Taekwondo, Tenis, Voleybol ve Yüzme spor dallarında faaliyet gösterilecek.

Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor salonunda gerçekleştirilen açılış törenine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, şube müdürleri, Antrenörler, sporcular ve velileri katıldı.