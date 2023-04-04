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Nevşehir’de yasak yöntemlerle balık avlayan 7 kişi yakalandı

NEVŞEHİR’DE YASAK YÖNTEMLERLE BALIK AVLADIKLARI TESPİT EDİLEN 7 KİŞİ YAKALANDI.

NEVŞEHİR 04.04.2023, 13:00
Nevşehir’de yasak yöntemlerle balık avlayan 7 kişi yakalandı

Nevşehir’de yasak yöntemlerle balık avladıkları tespit edilen 7 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gülşehir ilçesi Tuzköy Mahallesi Kızılırmak Nehrinde yapılan denetim ve kontrollerde; 3 adet 3 metre boyunda demir tekne, 6 adet kürek, 3 adet jeneratör, 3 adet üzerinde elektrik vermek için aparat bulunan balıkçı kepçesi, 20 metre uzunluğunda ağ ve 650 adet farklı türlerde balık ele geçirildi. Yasak yöntemlerle balık avladıkları tespit edilen 7 şahsa yönelik Gülşehir İlçe Tarım Müdürlüğünce idari para cezası uygulandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çevre, doğa ve hayvanların korunması ile ilgili faaliyetlere aralıksız devam edileceği belirtildi.

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