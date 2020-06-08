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Nevşehir’de uyuşturucundan 14 şahsa adli işlem yapıldı

NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ UYUŞTURUCU TACİRLERİNE VE UYUŞTURUCU KULLANANLARA KARŞI GÖZ AÇTIRMIYOR.

Nevşehir’de uyuşturucundan 14 şahsa adli işlem yapıldı

NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ UYUŞTURUCU TACİRLERİNE VE UYUŞTURUCU KULLANANLARA KARŞI GÖZ AÇTIRMIYOR.

08 Haziran 2020 Pazartesi 09:34
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Nevşehir’de uyuşturucundan 14 şahsa adli işlem yapıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine ve uyuşturucu kullananlara karşı göz açtırmıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan dört farklı çalışmada 1 kök Hint kenevir, 7.85 gram metamfetamin, 025 gram bonzai, 13, 89 gram metamfetamin, 26 kök Hint keneviri bitkisi, 285 gram esrar, 1 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonrasında 14 şüpheli gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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