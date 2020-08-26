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Nevşehir’de uyuşturucudan 4 şüpheliye adli işlem yapıldı
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK VE KULLANMAK SUÇUNDAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI.
NEVŞEHİR 26.08.2020, 12:03
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karasoku Mahallesinde uyuşturucu madde kullanan şahıslar suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 7 parça halinde toplamda 7,85 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler M.T., Ş.Ç., M.Y. ve S.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüphelilere uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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