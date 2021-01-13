Nevşehir’de uyuşturucudan 1 şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli 1 kişi üzerinden 6 parça halinde 4,84 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli M.S.’nin yapılan üst aramasında 6 parça halinde 4,84 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.S. hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarında işlem başlatıldığı öğrenildi.