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Nevşehir’de uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan şahısların üzerinden uyuşturucu madde çıktı.
NEVŞEHİR 19.07.2022, 13:59
Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan şahısların üzerinden uyuşturucu madde çıktı.
Edinilen bilgiye göre; Kozaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 şahıs üzerinde arama yaptı. Şahısların yapılan üst aramalarında 35.96 gram metamfetamin, 3 bin 750 TL para ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Şahısların ev ve işyerinde yapılan adli aramada ise 226 gram metamfetamin maddesi, 2 adet hassas terazi ve 26 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklandı.