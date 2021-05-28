Nevşehir’de uyuşturucu taciri 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde şüpheli araç içerisinde yapılan aramada cips ve mısır paketleri içerisinde uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda Afganistan uyruklu 2 şüphelinin Nevşehir’e uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Avanos ilçesine bağlı Topaklı Bölge Trafik uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçta yapılan aramda cips ve mısır paketleri içerisinde 249,51 gram ve 152,72 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan Afgan uyruklu N.O. ve F.N. gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.