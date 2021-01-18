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Nevşehir’de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu şüphelisi yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.
NEVŞEHİR 18.01.2021, 10:32
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu şüphelisi yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir’e uyuşturucu getirerek ticaretini yapacağı tespit edilen yabancı uyruklu A.N. ve N.N. otobüsten indikleri sırada çantaları ve üst aramalarında 510,56 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler A.N. ve N.N. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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