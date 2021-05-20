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Nevşehir’de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Nevşehir’e uyuşturucu getirdiği tespit edilen Afgan uyruklu bir kişi yakalandı.

NEVŞEHİR 20.05.2021, 12:48
Nevşehir’de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Nevşehir’e uyuşturucu getirdiği tespit edilen Afgan uyruklu bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve istihbarat şube müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada Adnan Menderes Şehirlerarası otobüs terminalinde Afganistan uyruklu M.N. otobüsten indiği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında 9,65 gram Afgan macunu, cips kutusu içinde şeffaf poşete sarılı bir şekilde 287,90 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Afgan uyruklu M.N. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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