Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Nevşehir’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında O.Y ve F.G.’nin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 8,67 gram uyuşturucu ve uyarucu madde ele geçirildi. Ayrıca K.P., İ.C., B.G., O.B., M.G. ve K.E. isimli şahısların üzerinde ve bulundukları araçta arama yapan ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, pompalı tüfek ve tüfeğe ait 7 adet fişek, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirildi.

Adli işlem yapılan şahıslardan 1’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.