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Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

NEVŞEHİR 15.06.2022, 17:04
Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avanos ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakırken, O.K. ve M.Y. adliyeye sevk edildi.

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