Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Nevşehir’de uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde 31 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçlarından 24 kişi, ’Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirmek ve Kullanmak’ suçundan 1 kişi ve ’Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticaretini Yapmak’ suçundan da 6 kişi olmak üzere toplamda 31 kişi gözaltına alındı.

Şahısların yapılan üst aramalarında, 245,03 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.B., Y.Ö., ve J.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.