Nevşehir’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında 10 kişi gözaltına alındı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadelesine aralıksız devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonrasında 29,23 gram metamfetamin, 3 parça halinde alüminyum folyoya sarılı 0.01, 0.50 ve 1.50 gram metamfetamin, alüminyum folyo içerisine sarılı 10.42 gram metamfetamin, 1.08 gram metamfetamin ve 0.98 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına altına alınan yabancı uyruklu K.Ş., A.S.J., S.F.’nin yanı sıra E.A., N.D., A.U., Y.T., H.A., A.A.H. ve S.Z. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.