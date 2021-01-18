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Nevşehir’de üniversite güvenlik toplantısı yapıldı
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında Kapadokya Alan Başkanlığı toplantı salonunda üniversite güvenlik toplantısı yapıldı.
NEVŞEHİR 18.01.2021, 11:18
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Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında Kapadokya Alan Başkanlığı toplantı salonunda üniversite güvenlik toplantısı yapıldı.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında düzenlenen üniversite güvenlik toplantısında, Nevşehir’de öğrenim gören öğrencilere daha huzurlu, ve güvenli bir yaşam ve eğitim ortamı oluşturmak adına üniversite güvenlik toplantısı düzenlendi.Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında düzenlenen toplantıya İlçe Kaymakamları, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Hasan Karasar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve emniyet yetkilileri katıldı.
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