Nevşehir’de TYT deneme sınavına bin 709 öğrenci katıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından hafta sonu Yüksek Öğretim Kurumları sınavı (YKS)’ye girecek öğrenciler için Türkiye geneli deneme sınavı düzenlendi. Nevşehir ve ilçelerindeki 10 okulda gerçekleştirilen sınava bin 709 öğrenci katıldı.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından YKS ve LGS sınavlarına hazırlanan öğrenciler için deneme sınavları serisi başladı. Nevşehirli gençlerin kendilerini test etme imkânı bulacağı sınavların ilki hafta sonu gerçekleştirildi. Türkiye geneli düzenlenen ve 81 ilden on binlerce öğrencinin katıldığı sınav Nevşehir il merkezi ve ilçelerde 10 okulda yapıldı. Bin 709 öğrencinin girdiği TYT Deneme Sınavı’nda, dereceye giren öğrenciler Nevşehir Belediyesi tarafından ödüllendirilecek.

TYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarları bugün saat 20.00’de www.nevsehir.bel.tr adresinde yayınlanacak. Türkiye geneli sıralamalar ve sınav sonuçları ise 31 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 14.00’ten itibaren yine www.nevsehir.bel.tr adresinden erişime açılacak.