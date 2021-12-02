Nevşehir’de trafik kazası: 2 yaralı

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu 2 şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 50 MA 0835 plakalı araç ile 06 JL 929 plakalı araç Yunus Emre Caddesi’nde çarpıştı. Kazada yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.