Nevşehir’de trafik kazası: 1 yaralı

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şifa Köprülü kavşakta, Miktad B.’nin kullandığı 50 EU 509 hafif ticari araçla Mustafa A.’nın kullandığı 40 LB 911 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112’ye ihbarda bulundu. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.