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Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü
Nevşehir’in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
NEVŞEHİR 11.04.2022, 18:22
Nevşehir’in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Avanos Göreme Kavşağı’nda meydana geldi. G.K’nın kullandığı 38 AS 969 plakalı BMV marka otomobil, kavşakta karşıdan karşıya geçmek isteyen yabancı uyruklu Roncea Constantin’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Roncea Constantin olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Constantin, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.