Nevşehir’de trafik denetimleri devam ediyor

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur içerisinde seyahat etmelerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre; polis ekiplerince son bir hafta içerisinde 7 bin 918 araç sürücüsünün kontrolü yapılırken 17 araçta trafikten men edildi. Ayrıca polis sorumluluk bölgesinde son bir hafta içerisinde 15 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken 28 de yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Yaralanmalı trafik kazalarında ise 50 şahıs yaralandı.