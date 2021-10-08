banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi

Nevşehir’de taşımalı öğrenci servislerine Covid-19 denetimi

Nevşehir’in Acıgöl İlçesinde Taşımalı Eğitim servis araçlarına Covid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

NEVŞEHİR 08.10.2021, 16:41
Nevşehir’de taşımalı öğrenci servislerine Covid-19 denetimi

Nevşehir’in Acıgöl İlçesinde Taşımalı Eğitim servis araçlarına Covid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra denetlemeye Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ve Acıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri katıldı. Denetimde 26 okul servis aracının kontrolü yapılırken, servis şoförlerine Covid -19 tedbirleri çerçevesinde Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde bulunan gerekli şartlar ve bilgilendirmeler yapılarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda gerekli ikaz ve uyarılar bulunuldu. Yapılan denetim esnasında tüm servis araçlarının Covid -19 tedbirlerine uyduğu ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimler sırasında alınan tedbirlere uyan tüm şoför ve öğrencilere teşekkür etti.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1