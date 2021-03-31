Nevşehir’de tarihi çeşmeler restore ediliyor

Nevşehir’in tarihi ve kültürel miraslarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarına devam eden Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Kalesi çevresinde yer alan tarihi çeşmelerin restorasyonu için harekete geçti.

Zamanında birer hayat kaynağıyken günümüzde mimari anıtlar olarak cadde ve sokakları süsleyen, yapıldıkları döneme tanıklık etmeleri ve mimarisinin özelliklerini yansıtmaları nedeniyle şehrin somut kültürel miraslarından olan tarihi çeşmeler; Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın talimatıyla restore edilerek kullanıma açılacak.

Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından hazırlanan restorasyon projesi Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan tarihi Şekerci Çeşmesi’nde restorasyon çalışmalarına başlandı.

Kapucubaşı Mahallesi’nde bulunan ve 19. Yüzyıl’da yaptırılan tarihi çeşme aslına sadık kalınarak aynı malzeme ve tarz ile yenilenecek.

4 metre 90 cm yüksekliğe ve 2 metre 90 cm genişliğe sahip, taşları bakımsızlıktan kararan, muslukları sökülen, suları kesik kurumuş vaziyette olan çeşme, yaz aylarında restorasyonun tamamlanmasının ardından hem vatandaşların hizmetine sunulacak hem de şehrin bir sembolü haline gelecek.

Bu arada Nevşehir Kalesi etrafındaki çeşitli mahallelerde yer alan ve birçoğu Osmanlı Padişahı 3. Ahmed’in Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan 21 adet çeşmenin tamamında restore çalışmasının gerçekleştirileceği belirtildi.

İlki Nevşehir Belediyesi tarafından restore edilen çeşmelerin diğerleri için dileyen hayırseverlerde katkı sağlayabilecek.