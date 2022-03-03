Nevşehir’de suya indirim

Nevşehir Belediyesi, enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla su tüketimindeki yüzde 7’lik KDV indirimine ilave olarak su ücretini yüzde 7 ucuzlattı. Karar Nevşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi.

Nevşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın çeşitli belediye projelerine ilişkin Ankara’da bakanlık ziyaretlerinde bulunmasından dolayı Başkan Vekili Nafiz Dirikoç başkanlığında yapıldı. Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya partilerin meclis üyeleri ve bağımsız belediye meclis üyelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli, Ersin Erol ve Furkan Feralan katıldı.

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda Belediye Başkanı Savran’ın önergesiyle içme suyu tüketiminde KDV indirimine ilave olarak tüm su abonelerine yüzde 7 daha indirim yapılması meclis üyelerinin oylarına sunuldu. İçme suyunda KDV indirimine ek olarak yüzde 7 indirim daha sağlayan karar tüm meclis üyelerinin oy birliği ile alındı.

Alınan karar ile birlikte Nevşehir’de mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün su abonelerine uygulanacak olan indirim oranı yüzde 14’e yükseldi. Şubat ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi oranının belirlenmesinin ardından Nevşehir Belediyesi de içme suyu kullanım bedelinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1’e indirmişti.

Erdoğan daha sonra AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda belediye başkanlarına su tarifelerinde KDV indirimine ilave olarak ek indirim yapmalarını istemişti.