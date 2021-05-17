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Nevşehir’de “Sokak operasyonu”nda 6 uyuşturucu taciri tutuklandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

NEVŞEHİR 17.05.2021, 15:55
Nevşehir’de “Sokak operasyonu”nda 6 uyuşturucu taciri tutuklandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir’de 29 Nisan’da başlayan tam kapanma dönemi boyunca polis ekipleri, Sokak Operasyonu adlı operasyonda uyuşturucu kullanan veya tacirlik yapan 68 zanlıyı yakaladı.

Şahısların aramalarında, 5,38 gram Esrar, 603 gram Metamfetamin, 2 adet Sentetik Ecza, 1,84 gr Sentetik Kannobinoid Bonzai, 20 adet Ecstasy ele geçirildi.

Gözaltına alınan 67 şüpheliden M.U., A.K., H.G., M.Y. A.M.W. ve M.E. tutuklandı, diğerleri işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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