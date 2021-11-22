banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ekonomi yönetiminin değişeceği iddia edildi!
Ekonomi yönetiminin değişeceği iddia edildi!
Memur ve emeklinin ocak zammı belli oldu
Memur ve emeklinin ocak zammı belli oldu
Meteoroloji’den İstanbul’a kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji’den İstanbul’a kuvvetli yağış uyarısı
Mars Kolonileri, Dünya’ya karşı ayaklanabilir!
Mars Kolonileri, Dünya’ya karşı ayaklanabilir!

Nevşehir’de SOGEP kapsamında 4 proje desteklenmeye hak kazandı

2021 yılı SOGEP kapsamında, Ahiler Kalkınma Ajansı koordinasyonu ve ilgili paydaşların işbirliğinde Nevşehir için hazırlanan 4 projenin 4’ü de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak desteklenmeye hak kazandı.

NEVŞEHİR 22.11.2021, 14:36
Nevşehir’de SOGEP kapsamında 4 proje desteklenmeye hak kazandı

2021 yılı SOGEP kapsamında, Ahiler Kalkınma Ajansı koordinasyonu ve ilgili paydaşların işbirliğinde Nevşehir için hazırlanan 4 projenin 4’ü de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak desteklenmeye hak kazandı.

SOGEP kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, desteklenmeye hak kazanan ’Toprak Ana Hidroponik Jeotermal Sera Kadın İstihdam ve Eğitim Projesi’, ’Mutfağın Genç Uzmanları Yetişiyor’, ’Yerel Ürün Pazarı, Ortahisar Kadın Girişimciler Kooperatifi’ ve ’Peri Masalı Ütü Ev’i projeleri hakkında bilgi verdi. Vali Becel yaptığı açıklamada; "2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı yani kısa adıyla SOGEP kapsamında ilimizden destek almaya kazanan 4 proje paydaşlarını tebrik ediyorum. SOGEP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 26 alt bölgede ajanslar eliyle uyguladığı bir programdır. Program kapsamında dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması, sosyal içerme, sosyal sorumluluk, sosyal girişimcilik uygulamalarının yaygınlaştırılması amacına yönelik projeleri desteklenmektedir. Sözleşmelerin imzalanmasıyla Nar kasabası, Ürgüp ilçesi, Kozaklı ilçesi ve Ortahisar kasabasında uygulama faaliyetlerine başlanacak olan projelerin toplam bütçesi 5 milyon 257 bin 372 liradır. Projeler ile genel olarak hedeflenen, toplumun farklı dezavantajlı grupları içerisinde yer alan 47 kişiye, yereldeki atıl kaynakları kullanarak istihdam olanağı sağlamak ve özellikle kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemektir” dedi.

’Toprak Ana Hidroponik Jeotermal Sera Kadın İstihdam ve Eğitim Projesi’

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Toprak Ana Hidroponik Jeotermal Sera Kadın İstihdam ve Eğitim Projesi ile ilgili olarak; "Projede hedeflenen Nevşehir’in Kozaklı ilçesindeki doğal jeotermal zenginliği kullanarak mevcuttaki yerel potansiyeli harekete geçirmek amacıyla Nevşehir İl Özel İdaresinin mülkiyetinde olan ve atıl durumda bulunan Kozaklı Jeotermal Hidroponik Sera faaliyete alınacaktır. Bu serada domates ve marul üretimi gerçekleştirilmesi planlanmakta olup Nevşehir Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanlığı serada üretilecek tüm marul ve domates için satın alım garantisi vermektedir. Proje ile ayrıca bir sebze meyve kurutma ünitesi de oluşturulacak ve bu ünitede kurutulacak domatesin bir kısmı bölge otellerine ve büyük çoğunluğu yine Nevşehir Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odasına satılacaktır” ifadelerini kullandı. Vali Becel; “Mutfağın Genç Uzmanları Yetişiyor’ projesi ile hedeflenen gastronomi alanına yatkınlığı olup, herhangi bir mesleki yetkinliği bulunmayan, istihdam imkânı bulamamış, lise mezunu 18-29 yaş arasındaki gençlere; aşçılık mesleğini öğrenmeleri, yüksek kalitede yöresel ürün üretmeleri ve pazarlamaları konularında yetkinlikler kazandırarak istihdam edilebilirliklerini artırmaktır. Proje kapsamında Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü bünyesinde, gençlere Mesleki Yeterlilik Kurumu Aşçılık Seviye 4 Mesleki Yeterliliğini almaya hak kazanabilecek düzeyde, yöresel ürünler ve coğrafi işaretleme konularını da kapsayan bir mesleki eğitim alma imkânı sunulacaktır. Proje ile 40 gence eğitim verilmesi, bunların en az yüzde 10’unun yeterlilik belgesi için başvuru yapması ve bu gençlerden 12’sinin bölgedeki işletmelerde veya kendi iş yerlerini kurarak istihdama katılmaları hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.

’Yerel Ürün Pazarı, Ortahisar Kadın Girişimciler Kooperatifi’ projesinin amacının Yerel Ürün Pazarı, Ortahisar Kadın Girişimciler Kooperatifi projesi ile hedeflenen kadınlara yönelik iş imkânlarının sınırlı olduğu Ortahisar kasabasında kadınlara istihdam imkanı sağlamak olduğunu belirten Vali Becel, “Kasabada yaşayan kadınların ekonomik ve sosyal hayata katımlarını desteklemektir. Proje kapsamında kasaba merkezinde yer alan atıl hamamın tadilatı yapılarak mutfak ve satış alanı düzenlenecektir. Yerel ve geleneksel gıda üretecek kadın kooperatifi kurularak, işsiz ve/veya parçalanmış ailesi olan kadınlara istihdam yaratılacaktır. Ortahisar’da bulunan turizm işletmelerinden ve Kapadokya’da bulunan diğer turizm işletmelerinden ayrıca Niğde’de yer alan ’Yöreden Mutfağa’ firmasından ürün satın alma garantisi alınmıştır. Projeyle Kapadokya bölgesindeki ilk yerel ürün marketinin oluşturulması hedeflenmektedir. Hammaddeler yerel üreticiden sağlanacak olup ürünlerin perakende satışı, bölge dağıtımı, e-ticaret üzerinden pazarlanabilmesi için bir satış ağı oluşturulacaktır. Proje ile kurulacak kooperatifte 14 kadının istihdam edilmesi, 28 kadına ise girişimcilik ve çeşitli alanlarda eğitimler verilmesi hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

SOGEP Kapsamında destek alacak olan dördüncü projenin ise ’Peri Masalı Ütü Evi’ projesi olduğunu söyleyin Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel; “Bu projede hedeflenen Nevşehir Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı Umut Evlerinde hizmet alan hafif düzey engelli genç kadınların istihdama katılımını kolaylaştırılmak amacıyla mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirmek ve ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamaktır. Proje kapsamında öncelikli olarak bu evlerden hizmet alan zihinsel engelli bireylerin çalışacakları bir çamaşırhane kurulacaktır. Ütü evinde istihdam edilecek kişilere çalışmaya başlamadan önce Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından mesleki eğitim verilerektir. Ütü evinin koordinasyonunu sağlamak ve bireyler arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla herhangi bir engeli bulunmayan ancak eğitim ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük genç kadınlar da istihdam edilecektir. Nevşehir Valiliği’nin desteği ile Kapadokya Bölgesi’nde bulunan butik otellerden sağlanan hizmet alım garantisiyle söz konusu otellere çamaşır yıkama hizmeti proje ile oluşturulan ’Peri Masalı Ütü Evi’ tarafından verilecektir. Projede ayrıca zihinsel engelli bireylerin uyumunu desteklemek amacıyla bir sosyal tesis oluşturulacaktır. Proje ile toplam 10 kişilik istihdam sağlanması hedeflenmektedir” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 12 9
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 11 15
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7