Nevşehir’de seri hırsızlar yakalandı

Nevşehir’de hırsızlık yapmayı seriye bağlayan hırsızlar son işinden sonra yakayı ele verdiler.

Derinkuyu ilçesine bağlı Til köyünde yaşanan hırsızlık olayını aydınlatmak için çalıma başlatan Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Derinkuyu ilçesi Til köyünde bağ evlerinden bakır kablo, trafo malzemeleri çalınması olayları ile ilgili olarak geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında hırsızlık suçunu işledikleri şüphesi ile E.D., R.T., ve Y.N. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmada şüpheli şahısların Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde 5, Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 8 olay olmak üzere toplamda 13 adet “Hırsızlık ve Mala Zarar Verme” olayına karıştıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan şüpheli E.D., R.T., ve Y.N. isimli şahıslar tutuklandı.