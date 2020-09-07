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Nevşehir’de PTT Kargo şubesi karantinaya alındı
NEVŞEHİR PTT BAŞ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI PTT KARGO ŞUBESİ KORONA VİRÜS NEDENİYLE KARANTİNAYA ALINDI.
NEVŞEHİR 07.09.2020, 10:52
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Nevşehir PTT Baş Müdürlüğüne bağlı PTT kargo şubesi korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.
Nevşehir PTT Baş Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren PTT Kargo şubesi görevli bazı personellerinde korona virüs testlerinin pozitif çıkması sonrasında karantinaya alındı. PTT Kargo şubesine giden vatandaşlar kapıdan geri dönerken PTT Kargo şubesi girişinde ise “Covid-19 sebebiyle kapalıyız” yazısı asılması dikkatlerden kaçmadı.
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