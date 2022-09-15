Nevşehir’de protokol üyeleri ‘İlköğretim Haftası’ kutlama programına katıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Vali İnci Sezer Becel ve il protokolüyle birlikte 75. Yıl İlkokulu’nda düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası programına katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Milletvekili Mustafa Açıkgöz, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, il protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. İlköğretim Haftası nedeniyle bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, “Okullarımızın öğrencilerimizle anlamını bulduğu bu günlerde İlköğretim Haftası’nın coşkusunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın gözlerindeki pırıltı, öğretmenlerimizin heyecanı, velilerimizin teşekkür eden bakışları bizlerin çalışma azmini artırıyor. Öğretmenler öğrencilerimize rehberlik eden, onlara hayatın kapılarını açan anahtarlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi yeni nesil, sizlerin eseri olacak. Bizler, eserlerinizle gurur duyacağız. Sizlere sağlıklı ve başarılı bir öğretim yılı diliyor, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan protokol konuşmalarının yanı sıra öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterilerinin yapılmasıyla devam eden programda Vali İnci Sezer Becel, Prof. Dr. Semih Aktekin ve il protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilere başarılar dilediler.