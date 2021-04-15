banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Polisten örnek davranış
Polisten örnek davranış
Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi
Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi
1 milyon dolara açık artırmaya çıkarıldı!
1 milyon dolara açık artırmaya çıkarıldı!

Nevşehir’de polis ve jandarma çalışıyor, asayiş azalıyor

Nevşehir Valiliği tarafından Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından yılın ilk 3 ayında yapılan çalışmaları sonrasında asayiş olaylarının azaldığı açıklandı.

NEVŞEHİR 15.04.2021, 11:41
3
Nevşehir’de polis ve jandarma çalışıyor, asayiş azalıyor

Nevşehir Valiliği tarafından Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından yılın ilk 3 ayında yapılan çalışmaları sonrasında asayiş olaylarının azaldığı açıklandı.

Nevşehir Valiliği tarafından Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yılın ilk olayında yaşanan asayiş olayları paylaşıldı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında 2020 yılının ilk 3 ayına göre kasten yaralama olayları yüzde 10, evden hırsızlık olayları yüzde 15, kişilerin huzur ve sükununu bozma olayları yüzde 40, taksirle yaralama olayları yüzde 17 ve işyerinden hırsızlık olayları yüzde 21 azaldığı açıklandı.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
16°
parçalı az bulutlu