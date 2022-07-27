Nevşehir’de parklar ağaçlandırılıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından 2000 Evler Mahallesi’ne yapılan park alanına çeşitli türde 200’ü aşkın ağaç dikimi gerçekleştirildi. 4 bin 500 metre kare büyüklüğündeki park alanına belediye ekiplerince gençler için suni çim futbol sahası da yapılacak.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince 2000 Evler Mahallesi’ndeki MEDAŞ İşletme Müdürlüğü binası yanındaki 4 bin 596 metre karelik alana yeni bir park yapılıyor. İçerisinde çocuklar için oyun grupları ve mahalle sakinleri için yürüyüş yollarının bulunacağı parkta ağaçlandırma çalışmaları başladı. Belediye ekipleri park içerisine 200’ü aşkın ıhlamur, süs eriği, çınar ve kestane ağacı dikimi gerçekleştirdi.

Mahalle sakinlerinin gün boyu aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirebilmeleri için kent mobilyalarının da yerleştirileceği parka ayrıca gençler için suni çim futbol sahası da yapılacak.