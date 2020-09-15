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Nevşehir’de okullar dezenfekte edildi

NEVŞEHİR’DE, 21 EYLÜL’DE YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK ANAOKULU VE İLKOKUL 1. SINIFLAR BELEDİYE EKİPLERİNCE YENİ TİP KORONA VİRÜSLE (KOVİD-19) MÜCADELE KAPSAMINDA DEZENFEKTE EDİLDİ.

NEVŞEHİR 15.09.2020, 10:44
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Nevşehir’de okullar dezenfekte edildi

Nevşehir’de, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak anaokulu ve ilkokul 1. Sınıflar belediye ekiplerince yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfekte edildi.

21 Eylül 2020 Pazartesi günü 1. sınıflar ve okul öncesi öğrencilerin eğitime başlayacakları okulların korona virüse karşı dezenfekte edilmesi amacıyla Nevşehir Belediyesi çalışmalarına başladı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 2 ayrı ekip il merkezindeki anaokulları ve ilkokulları dezenfekte etti.

Özel kıyafetli ekipler okullarda sınıflar başta olmak üzere öğrencilerin toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, lavabo ve koridorlarda özel solüsyonlu ilaçlarla dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Çalışmalarda Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal ürünler kullanıldı.

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