Nevşehir’de okullar dezenfekte edildi

Nevşehir’de, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak anaokulu ve ilkokul 1. Sınıflar belediye ekiplerince yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfekte edildi.

21 Eylül 2020 Pazartesi günü 1. sınıflar ve okul öncesi öğrencilerin eğitime başlayacakları okulların korona virüse karşı dezenfekte edilmesi amacıyla Nevşehir Belediyesi çalışmalarına başladı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 2 ayrı ekip il merkezindeki anaokulları ve ilkokulları dezenfekte etti.

Özel kıyafetli ekipler okullarda sınıflar başta olmak üzere öğrencilerin toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, lavabo ve koridorlarda özel solüsyonlu ilaçlarla dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Çalışmalarda Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal ürünler kullanıldı.