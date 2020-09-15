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Nevşehir’de maske takmayan 31 kişiye ceza yazıldı

NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA TEDBİRE UYMAYANLARA GÖZ AÇTIRILMIYOR. POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN İL MERKEZİNDE YAPILAN DENETİMLERDE MASKE TAKMADIĞI TESPİT EDİLEN 31 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ.

NEVŞEHİR 15.09.2020, 14:01
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Nevşehir’de maske takmayan 31 kişiye ceza yazıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında tedbire uymayanlara göz açtırılmıyor. Polis ekipleri tarafından il merkezinde yapılan denetimlerde maske takmadığı tespit edilen 31 kişiye idari para cezası kesildi.

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