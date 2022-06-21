banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Macron, Başbakanın istifasına reddetti
Macron, Başbakanın istifasına reddetti
Bahçeli Netflix'e çattı!
Bahçeli Netflix'e çattı!
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı

Nevşehir’de kuvvetli yağış uyarısı

Nevşehir ve çevresinde sağanak yağış uyarısı yapıldı.

NEVŞEHİR 21.06.2022, 16:12
Nevşehir’de kuvvetli yağış uyarısı

Nevşehir ve çevresinde sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Nevşehir merkez, Ürgüp, Acıgöl ve Derinkuyu çevresinde sağanak ve gök gürültülü yağışın yerel olarak kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu. Yapılan açıklamada ayrıca vatandaşlar; ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarıldı

Yorumlar (0)
25°
açık