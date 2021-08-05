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Nevşehir’de koronavirüs vaka sayısında artış yaşanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’ genelinde 24-30 Temmuz tarihleri arasında illere göre vaka oranlarını paylaştı.

NEVŞEHİR 05.08.2021, 16:44
Nevşehir’de koronavirüs vaka sayısında artış yaşanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’ genelinde 24-30 Temmuz tarihleri arasında illere göre vaka oranlarını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Temmuz tarihleri arasında illere göre koronavirüs vaka oranlarını paylaştı. Bakan Koca tarafından açıklanan haftalık koronavirüs vaka oranlarına göre Nevşehir’de koronavirüs vaka oranları geçen haftaya oranla artış göstermesi dikkatlerden kaçmadı. 24-30 Temmuz tarihlerinde Nevşehir’de yüz binde 77,7 koronavirüs vaka oranı açıklanırken geçen hafta ise Nevşehir’de koronavirüs vaka oranı yüz binde 48,53 olarak açıklanmıştı.
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