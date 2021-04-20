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Nevşehir’de koronavirüs denetimleri aralıksız devam ediyor

Nevşehir Valiliği tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

NEVŞEHİR 20.04.2021, 13:20
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Nevşehir’de koronavirüs denetimleri aralıksız devam ediyor

Nevşehir Valiliği tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

Nevşehir’de koronavirüs ile mücadele kapsamında işyerlerinin denetimleri aralıksız devam ediyor. Cadde ve sokaklarda maske denetimleri yapan ekiplerin yanı sıra işyerlerinde de denetlemeler aralıksız devam ediyor. Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “ Valimiz İnci Sezer Becel koordinesinde Vali Yardımcılarımızın öncülüğünde il genelindeki denetimlerimiz devam ediyor. Amacımız hayatı değil, salgını kısıtlamak. Lütfen tedbirlere uyalım ifadelerine yer verildi.
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