Nevşehir’de kodlanan robotlar, yarışmada hünerlerini sergileyecek

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Uluslararası Gençlik Akademisi bünyesinde açılan Robotik Kodlama ve Yazılım Kodlama Atölyesi öğrencileri 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması’na katılacak.

Nevşehir Belediyesi Uluslararası Gençlik Akademisi bünyesinde açılan Robotik Kodlama ve Yazılım Kodlama Atölyesi’ne katılan öğrenciler arasından Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Nevşehir H. Avni İncekara Fen Lisesi arasında yapılan protokol ile Robot Takımı kuruldu. Yaklaşık üç aydır Robotik Kodlama ve Yazılım Kodlama Atölyesi’nde Eğitmen Habib Huzurlu gözetimindeki çalışan öğrenciler MEB Robot Yarışması İleri Seviye Çizgi İzleyen kategorisinde 132 takım arasında 26. olarak 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması’na katılmaya hak kazandı.

12 farklı kategoride ulusal düzeyde 4 bin 404 robot ve 10 bin 803 katılımcının yer alacağı ve 13-16 Haziran 2022 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Arena Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan 14. Uluslararası MEB Robot Yarışmasına katılacak öğrenciler Nevşehir’i burada başarıyla temsil edecek.